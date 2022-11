Unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht zum Sonntag in einen Netto-Discounter in der Straße Vogelherd im interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Straßberg und Winterlingen eingebrochen zu sein, sind zwei Personen von der Polizei noch im Zuge der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen worden...