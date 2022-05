Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 2.37 Uhr, wurde in das Jugendhaus in Stetten eingebrochen. Das berichtete die Polizei an Christi Himmelfahrt.

Die Tür stand noch offen

Einem Mitarbeiter des Jugendhauses in der Hechinger Straße wurde eine offen stehende Tür am Gebäude gemeldet. Beim Versu...