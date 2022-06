Ganz Thanheim schwelgte am Sonntag im Glück: „Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona sind wir froh, nun wieder unser das traditionelles Dorffest feiern zu dürfen“, so Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier bei seiner Willkommensrede am Sonntagvormittag auf dem Dorfplatz. Ortschaftsrat und Vereins...