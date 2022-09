Der Landkreis Rottweil rüstet seine Kreissporthalle in Rottweil zur Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge um. Dies sorgt inzwischen für heftige Diskussion in der Bevölkerung. Nun befürchtet der hiesige Landrat Günther-Martin Pauli, „dass auch im Zollernalbkreis die Stimmung in Sachen Geflüchtete kippen könnte“.