Seit 1972 gibt es die Städtefreund- und -partnerschaft von Haigerloch mit Noyal-sur-Vilaine in der Bretagne. Nur wenige Städtepartnerschaften in Baden-Württemberg können auf eine solch lange Freundschaft zurückblicken. In der Region habe lediglich die Stadt Rosenfeld eine ähnlich lange Verbindung vorzuweisen, erläutert Angelika Pieper, Vorsitzende des Fördervereins Städtepartnerschaft. So können die beiden Kommunen in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum ihrer Partnerschaft feiern. Die Vorfreunde auf die Feierlichkeiten sei umso größer, nachdem 2020 und auch 2021 weder Besuche noch Schüleraustausche zwischen den beiden Partnerstädten stattfinden konnten.

Noyal-Reise von 16. bis 19. Juni

Das erste Jubiläumstreffen findet vom Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam) bis zum Sonntag, 19. Juni, in Noyal-sur-Vilaine statt. Der Gegenbesuch der französischen Freunde und zweite Teil der Feierlichkeiten findet dann 2023 in Haigerloch statt.

Aus Noyal traf bereits eine sehr warmherzige Einladung der Bürgermeisterin Marielle Muret-Baudoin in Haigerloch ein. Die Bürgermeisterin dankt für die jahrzehntelange Freundschaft, die aufrecht erhalten, immer wieder erneuert, mit neuen Ideen befruchtet und engagiert von vielen Bürgern in beiden Städten unterstützt wurde.

Das Programm, das die Noyaler Freunde für die Delegation aus Haigerloch vom 16. Juni bis 19. Juni bereithalten, ist wie immer abwechslungsreich, jedoch auch dicht gedrängt.

Jubiläumsfeier als Gala-Abend

Am Ankunftstag, Donnerstag, 16. Juni findet die Vernissage einer Gedenkausstellung für Karl Hurm, vorbereitet von der Galerie „Die Schwarze Treppe“ im Rathaus von Noyal, statt. Für den Freitag ist ein gemeinsamer Ausflug vorbereitet und abends findet die Jubiläumsfeier als Gala-Abend im großen Saal in Noyal mit viel Unterhaltung statt.

Der folgende Samstag gehört den Gastfamilien, die unterschiedliche Ausflüge für ihre Gäste anbieten. Den ganzen Tag läuft ein Stadtfest „Bal Fou“ – wie jedes Jahr in Noyal, das zu Ehren der Haigerlocher Gäste auf dieses Jubiläumswochenende gelegt wurde. Die künstlerischen Darbietungen werden überwiegend im Freien stattfinden, vor dem Noyaler Theater L‘Intervalle.

Jubiläumsbuch (Band 1) mit im Gepäck

Zur Delegation aus Haigerloch gehört auch ein Projektchor aus Mitgliedern des Chores „Vox Humana“.

Im Gepäck der Haigerlocher Delegation befindet sich außerdem ein Gastgeschenk der besonderen Art, an dem zwei Jahre gearbeitet wurde: Ein Jubiläumsbuch, ein Zwillingswerk, mit Rückblicken auf 50 Jahre Freundschaft in Form von Interviews und Fotos, Grußworten, einer Zeitleiste und – im Mittelpunkt – Geschichten aus Haigerloch auf Deutsch und Französisch mit wunderschönen Illustrationen von Sidsel Jörgensen. Zum Beispiel wird aus den von Karl Werner Steim gesammelten „Geschichten aus dem Eyachtal“ die Sage vom „Butz und Butzengraben“ vorgestellt, die auf das 1649 datiert, als der Soldat Nikolaus Butz nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in Haigerloch sesshaft wurde und sich als Waldhüter im Graben jenseits der Eyach verdingte: 1655 soll der „Butz“ in seiner Waldhütte einen Bären erlegt haben, dessen Kopf er sich aufsetze, um den Wächter am oberen Turm zu erschrecken. Einem Haigerlocher Schneider soll das Bärenkostüm so gut gefallen haben, dass er mehrere davon für die Fasnet angefertigt haben. Seit dieser Zeit gibt es die Haigerlocher Butzen.

Man kann sich jetzt schon auf das französische Gegenstück des Jubiläumsbuchs freuen, in der dann französisch-deutsche Geschichten aus der Bretagne im Mittelpunkt stehen.

Beide Bücher wurden vom Haigerlocher Partnerschaftsverein mit einem einheitlichen Layout versehen und gedruckt. Das ansprechende Layout besorgte Martin Sprissler. Das Buch hat ein quadratisches Format und wird in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt. Die Herstellungskosten werden bezuschusst vom Projekt Vive-La-Wir im Staatsministerium Stuttgart und lokalen Sponsoren aus Haigerloch und Noyal.