Ihre Zahl wächst stetig: Wurden am vergangenen Montag noch rund 80 Kritiker der Corona-Maßnahmen gezählt, trafen sich am gestrigen Montagabend weit mehr als doppelt so viele „Spaziergänger“ auf dem Hechinger Marktplatz, um im stummen Protest gegen die Coronaverordnung zu demonstrieren.

Alle...