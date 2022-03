Mittwochmorgen 10.31 Uhr, kostete der Liter Super an der Trigema-Tankstelle in Burladingen 1,92 Euro, wer in Rangendingen vorbeifuhr, sah den Preis auf der Anzeigentafel mit 1,95 Euro veranschlagt. Der Liter Super E 10 wurde in Burladingen gar für nur 1,90 Euro veräußert. In umliegenden Tankstell...