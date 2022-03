Die Günstig-tanken-Apps schlagen Alarm, Handys klingeln, Autofahrer rufen es einer dem anderen zu: „Trigema hat die billigsten Spritpreise im Umkreis.“ Das galt am Mittwochmorgen in Burladingen, zumal aber in der Region Hechingen, wo Trigema in Rangendingen eine Tankstelle unterhält. Gegenübe...