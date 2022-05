Wolfgang Grupp haftet weiterhin persönlich für seine Unternehmen, die Überlegung, die Rechtsform von Trigema in eine GmbH umzuwandeln, war angesichts explodierender Energiepreise ein Gedankenspiel. Zunächst jedenfalls, wie in einem Interview mit dem SWR-Landesfernsehen am Montag deutlich wurde. Foto: dpa/Bernd Weißbrod © Foto: Bernd Weißbrod/dpa