Am 14. Juni werden bundesweit Apotheken geschlossen bleiben – aus Protest. Das gilt auch für nahezu alle Apotheken im Zollernalbkreis. Ganz wichtig zu wissen: Die akute Arzneimittelversorgung bleibt über die Notdienstapotheken selbstverständlich erhalten.

Die Apothekerinnen und Apotheker sehen die Versorgung vor Ort mehr und mehr durch die Gesundheitspolitik gefährdet. Im Fokus stehen dabei Lieferengpässe bei Arzneimitteln ebenso wie der zunehmende Bürokratieaufwand und die schwierige finanzielle Situation, in der viele inhabergeführte Betriebe durch steigende Kosten bei gleichzeitig ausgebliebenen Honoraranpassungen geraten sind. Erst dieser Tage hat wieder eine Apotheke im Zollernalbkreis für immer dicht gemacht: die Hirschberg-Apotheke in Heselwangen. Heidrun König hat das Rentenalter erreicht. Einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, hat sie nicht gefunden.

Lieferengpässe sind deutlich spürbar

Um auf die aus ihrer Sicht eindeutige Misere aufmerksam zu machen, bleiben die Apotheken am 14. Juni zu. „Fast alle im Zollernalbkreis machen mit“, schaut Caspar Spindler noch einmal die Liste durch. Spindler ist Inhaber der Bären-Apotheke in Frommern und der Stadt-Apotheke in Schömberg. Zusammen mit seinen Kollegen Nina Müller und Johannes Ertelt hat er es übernommen, Kunden und Patienten über den Protesttag aufzuklären und dafür zu sorgen, dass wichtige Medikamente im Voraus besorgt werden. Und was sagen die Kunden zu dieser außergewöhnlichen Aktion? „Sie zeigen Verständnis“, betont Spindler. Jeder bekomme ja selbst die Lieferengpässe mit. „Unser Gesundheitswesen geht den Bach runter.“ So gehe es einfach nicht weiter. Schließlich seien am Ende die Patienten die Leidtragenden.

Natürlich werde es so sein, meint Spindler, dass am Mittwoch irgendjemand mit einem Rezept in der Hand vor der geschlossenen Apothekentür steht. Dafür gebe es dann einen Notdienst (über die Notdienstklappe). Von Mittwoch, 14. Juni, 8.30 Uhr bis Donnerstag, 15. Juni, 8.30 Uhr übernehmen dies folgende drei Apotheken: die Apotheke Rangendingen (Haigerlocher Straße 14 in Rangendingen), die Apotheke Spranger (Heiligkreuzstraße 1 in Hechingen) und die Obere Apotheke Albstadt (Marktstraße 44 im Albstädter Stadtteil Ebingen).

Wenn am Mittwoch seine Apotheken zu haben, was machen dann Spindler und sein Mitarbeiterteam? Sie fahren nach Wiesbaden, um sich dort der zentralen Kundgebung vor der (hessischen) Staatskanzlei anzuschließen. Spindlers Mitarbeiter bekommen dies als Arbeitszeit gutgeschrieben. Sie protestieren, um auch künftig die Arbeit der Apotheken vor Ort aufrechtzuerhalten.

Für alle, die mitdiskutieren möchten

Für alle, die mitdiskutieren möchten: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß lädt kurzfristig am Mittwoch, 14. Juni, ab 17.45 Uhr auf Instagram zu einem Gespräch mit dem Leiter und Inhaber der Ertelt-Apotheken Johannes Ertelt (Bisingen), und dem Vorstandsmitglied der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg und Inhaberin der Vital-Apotheke Tatjana Buck (Bad Saulgau) ein.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist unter dem Link https://www.instagram.com/thomasbareiss / möglich. Es ist außerdem möglich, Thomas Bareiß über die Suchfunktion bei Instagram einzugeben und auf dessen Profilbild zu klicken – so geht es automatisch in den Live-Stream. Fragen können vorab an [email protected] gesendet oder live bei der Veranstaltung über die Kommentarfunktion gestellt werden.