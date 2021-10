Fast wurde das Wahlbier warm. Denn die Auszählung der Bürgermeisterwahl in Bisingen ließ am Sonntagabend doch etwas auf sich warten. Um genau 19.33 Uhr trat Johannes Ertelt, Vorsitzender des Wahlausschusses, in der großen Halle des Bisinger Feuerwehrgerätehauses ans Mikro und verkündete: Der a...