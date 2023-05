Heiko Lebherz ist gut in Haigerloch gelandet. Der 40-Jährige ist heute seit genau 100 Tagen als Bürgermeister in Amt und Würden. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, schickt er voraus. Er sei in Haigerloch von allen sehr herzlich aufgenommen worden. Sein Mitarb...