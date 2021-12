Eine dicke Rauchwolke stand am Mittag über Salmendingen. Aus dem Dach eines Wohnhauses mit Scheunenteil direkt an der Salmendinger Durchfahrtsstraße, der Kornbühlstraße, quoll es ordentlich in den grauen Himmel.

Die Feuerwehr Salmendingen hatte es nicht weit, das Feuerwehrgerätehaus liegt nicht ...