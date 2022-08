In der Hechinger Unterstadt hat es am Mittwochvormittag in einer Sackgasse gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Hechingen rückte mit dem Löschzug 24 der Abteilung Stadt an. Der Trupp hatte Atemschutzgeräte sowie ein C-Rohr zum Ablöschen dabei.

Zunächst wurde die Wehr um 10.34 Uhr alarmiert, dass ...