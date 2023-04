Kurz vor Mitternacht wurde Alarm ausgelöst: In einem Grosselfinger Firmengebäude brennt es! Insgesamt 38 Einsatzkräfte aus Grosselfingen und Bisingen haben durch ihr erfolgreiches Eingreifen eine mögliche Katastrophe verhindert.

Ein Brand in einem Gebäude einer ehemaligen Schreinerei in der Balinger Straße hat in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Die Brandmeldung war um 23.45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle des Zollernalbkreises eingegangen.

Ursache: die Technik!

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt an einer Bandsäge ausgegangen, der vermutlich zu dem Brand geführt hat. Das Feuer breitete sich in den Dachbalken der neuwertigen Lagerhalle aus.

Acht Fahrzeuge im Einsatz

Die Feuerwehren Bisingen und Grosselfingen, die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten durch ihr schnelles Eingreifen das Feuer löschen. Sachschaden ist nach derzeitigem Stand laut Polizeibericht in Höhe von zirka 80 000 Euro entstanden.