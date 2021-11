Großeinsatz der Rettungskräfte am Montagmorgen am Hechinger Stadtrand: In einer Spedition am Fichtenwäldle sind offenbar Abgase in die Lagerhalle geströmt, nachdem im Keller ein Notstrom-Dieselaggregat eingeschaltet worden war. Mitarbeiter hatten den Dieselgeruch wahrgenommen und die Rettungslei...