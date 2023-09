In der Medizintechnik-Hochburg Hechingen kündigt sich ein weiterer Paukenschlag an. Der Bentley-Unternehmensgründer und -beirat Lars Sunnanväder sowie der langjährige Bentley-CEO Sebastian Büchert sind gemeinsam unter gerade einmal 20 Finalisten des international beachteten Wirtschaftspreises „EY Entrepreneur of the Year 2023“.

Zusammen mit der Kapitalanlagegesellschaft LGT und dem Manager-Magazin kürt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY seit 27 Jahren die besten inhabergeführten Unternehmen Deutschlands und vergibt den „Entrepreneur of the Year Award“ in den Kategorien „Familienunternehmen“, „Innovation“, „Nachhaltigkeit“ und „Junge Unternehmen“.

Auszeichnung in der Kategorie „Innovation“

Nominiert sind Lars Sunnanväder und CEO Sebastian Büchert, nach dessen Eintritt 2014 Bentley auf aktuell über 400 Mitarbeitende und Umsatzerlöse in der Größenordnung von 68,7 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2022) gewachsen ist, für die Auszeichnung in der Kategorie „Innovation“.

Die finale Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine hochkarätig besetzte Jury aus Unternehmern und Wirtschaftsexperten. Im Mittelpunkt der Bewertung stehen die Einschätzung des unternehmerischen Handelns, die Innovationskraft des Unternehmens und das persönliche Engagement. Besonderer Wert wird dabei auf die für die Unternehmen immer wichtiger werdenden Erfolgsfaktoren der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, Einbeziehung und Führung der Mitarbeitenden sowie sozialen Verantwortung gelegt.

Sunnanväder: „Wir haben noch viel vor“

Erfreut über den Einzug in die Endrunde zeigt sich Lars Sunnanväder: „Dass wir unter den wenigen Finalisten dieses renommierten Preises sind, ist bereits eine hohe Auszeichnung. Ich muss zugeben, dass ich schon stolz bin, wo wir heute mit Bentley und seinen Produktentwicklungen stehen, und welche Bedeutung das Unternehmen auch überregional als Arbeitgeber gewonnen hat! Möglich war das nur mit einem starken und leidenschaftlichen Team. Und wir haben noch viel vor“, beeilt sich der 83-jährige Seriengründer, der während seiner unternehmerischen Laufbahn neben Bentley noch zwölf weitere Medizintechnikunternehmen ins Leben gerufen hat, klarzustellen. „In einem so dynamisch wachsenden Unternehmen ist es besonders wichtig, sich als Marke in allen Bereichen abzuheben, immer wieder die richtigen Talente für den Standort zu gewinnen und Menschen und Unternehmenswachstum am Standort Hechingen erfolgreich zusammenzuführen. Ein wesentlicher Teil unseres Erfolgsgeheimnisses ist unsere Innovations- und Teamkultur. Zudem haben wir es geschafft, uns unsere Start-up-Kultur zu bewahren. Es sind unsere hoch motivierten Mitarbeitenden, die sich in unserer ganz besonderen Unternehmenskultur, dem „Bentley Style“, wohlfühlen und uns international so erfolgreich gemacht haben. Aus diesem Grunde sollen auch alle Mitarbeiter an dem geplanten Börsengang partizipieren“, erklärt CEO und Marketingexperte Sebastian Büchert sein Erfolgsrezept.

20 Unternehmen sind im Finale – Preisvergabe am 9. November

Nur 20 Unternehmen haben es in diesem Jahr ins Finale des renommierten Wettbewerbs geschafft, rund fünf in der Kategorie „Innovation“.

Die Bekanntgabe der Gewinner ist für den 9. November vorgesehen. Traditionell findet die Preisvergabe auf der viel beachteten „Entrepreneur of the Year Award Night“ im Motorwerk in Berlin statt, präsentiert von Fernsehjournalistin und Nachrichtensprecherin Judith Rakers. Die Laudatorin ist Landeswirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).