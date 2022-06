Nach einem Badeunfall am Donnerstagnachmittag, den 23.06.22, in einem Freizeitbad in Albstadt musste ein kleines Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Mädchen ist am Freitagnachmittag im Krankenhaus verstorben.

Mädchen treibt l...