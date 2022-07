Es ist natürlich nicht immer so schlimm am Rangendinger Stausee, aber: „Gestern war der Badetag schlechthin“, sagt Bürgermeister Manfred Haug über den heißen Dienstag. Sogar am Abend war die heiße Luft noch schneidend. Und natürlich wimmelte es von zahlreichen Falschparkern rund um den See...