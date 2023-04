Drei Leichtverletzte bei Streit in Sammelunterkunft auf dem Lochen

Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Feierlichkeiten in der Lochen-Sammelunterkunft endeten am Freitagabend in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz um die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen.