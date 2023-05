„Adrenalin“, dieser Titel ihrer zweiten Single passt haargenau zum Auftritt der Hechinger Sängerin Maria Linda am Sonntag, 21. Mai, in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Dort tritt sie als eine der Sommerhits-Kandidaten im Gesangs-Wettbewerb zunächst einmal gegen Frank Andre aus Zürich an. Um weiterzukommen, benötigt Maria Linda die zahlreichen Anrufe ihrer Fans. „Ich freue mich riesig, dabei zu sein“, sagt eine überglückliche Maria Linda.

Erste Single erschien 2022

Seit sie im August 2021 bei der ZDF-Schlagerakademie, initiiert und moderiert von Bruno Zarrella, ebenfalls Hechinger, den zweiten Platz belegte, ging es für die heute 31-Jährige richtig los. Es folgten erfolgreiche Auftritte im ZDF-Fernsehgarten 2021 und im Sommer 2022 dann bei der MDR-TV-Sendung „Hits des Monats“.

Ihre erste Single „12 von 10“ erschien im April 2022, gefolgt von „Adrenalin“ im Juli 2022, „Nadale“ 2022 und ganz aktuell „Du wirst wieder tanzen“. „Zu der Kandidatur für die Sommerhits 2023 hat mich meine Plattenfirma inspiriert.“

So wird abgestimmt

Wie geht es weiter? In der am 7. Mai begonnenen Ausstrahlung von „Immer wieder sonntags“ werden bis zur zwölften und letzten Folge am 27. August jeweils zwei Kandidaten im Song-Contest gegeneinander antreten. „Mein Song Adrenalin wurde vom Veranstalter ausgesucht“, erklärt Maria Linda. Auf jeden Fall freut sich die Hechingerin, am Sonntag hinter der Bühne Künstlerinnen und Künstler wie Nino de Angelo, Ross Antony und Nik P. zu treffen. Und ob sie sich auf der Bühne gegen ihren Mitbewerber durchsetzen kann, darüber entscheidet allein das Publikum per Anruf.

Die Sendung „Immer wieder sonntags“ läuft am Sonntag, 21. Mai zwischen 10 und 12 Uhr im Ersten. Dann wird auch die Telefonnummer bekannt gegeben, über die abgestimmt werden kann.