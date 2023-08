Mit zunehmendem Alter, sagt Otto Wannenmacher, bleiben vor allem die schönen Erlebnisse in Erinnerung – weniger die nachteiligen. Der Rangendinger Altbürgermeister muss es wissen: Er wird an diesem Sonntag 80 Jahre alt. Und so fällt auch seine Rückschau auf ein wirklich ereignisreiches Leben �...