Es ist leider immer wieder das gleiche Bild: Da steht die junge Mutter mit dem Kinderwagen und will in den Bus einsteigen. Doch ohne Hilfe bekommt sie das Gefährt nicht hinein. Wenn niemand anderes da ist, der zu Hilfe eilt, packt der Busfahrer freundlich mit an. Die Beispiele ließen sich beliebig...