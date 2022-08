Im März 1942 kündigte die Gestapo-Leitstelle in Stuttgart in einem Erlass an die Landräte und Polizeidirektionen den Beginn „der Endlösung der Judenfrage“ an. Die noch in Württemberg und Hohenzollern lebenden Jüdinnen und Juden sollten in Lager im besetzten Osten Europas verschleppt und ermordet werden.

Die sogenannte „Wannsee-Konferenz“ unter dem Vorsitz von Reinhard Heydrich, SS-Obergruppenführer und General der Polizei, Leiter des Reichssicherheitshauptamts, hatte am 20. Januar 1942 die systematische Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen beschlossen.

Auf den Killesberg

Die Stuttgarter Gestapo-Leitstelle wählte am 24. April 1942 insgesamt 273 Menschen aus, die in der „Ländlichen Gaststätte“ auf dem Stuttgarter Killesberg interniert wurden. Sie wurden gemeinsam mit 367 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz, Trier und Luxemburg am 26. April nach Izbica deportiert. Weitere 49 Menschen kamen am 13. Juli 1942 nach Auschwitz. Nach dem Gestapo-Erlass vom 14. August 1942 sollten weitere 1000 Personen aus Württemberg und Hohenzollern deportiert werden.

In Züge gezwungen

Am 19. August 1942 werden 420 Jüdinnen und Juden aus Baisingen, Laupheim, Ulm, Dellmensingen, Oberstotzingen, Haigerloch, Hechingen, Tübingen, Tigerfeld, Rexingen, Eschenau, Heilbronn und Oberdorf in Züge gezwungen, die sie zum Sammellager auf den Killesberg in Stuttgart bringen. Sie werden zusammen mit etwa 500 Stuttgarter Jüdinnen und Juden interniert.

In den frühen Morgenstunden des 22. August – ein Sabbat – verlässt ein von bewaffneten Schutzpolizisten und zwei Gestapo-Beamten eskortierter Sonderzug den Stuttgarter Nordbahnhof Richtung Theresienstadt. Die Henkersknechte waren perfide und eiskalt: „Heimeinkaufsverträge“ hatten bei den Verschleppten die Erwartung geweckt, in einem Altenheim der tschechischen Stadt den Lebensabend verbringen zu dürfen.

Nur wenige überlebten

Die Menschen wurden belogen und verraten. Man stieß sie in eine schreckliche Welt. Baracken, nackter Fußboden, Nahrungsmangel, kaum Zugang zu Sanitäranlagen, katastrophale hygienische Zustände. Die meisten wurden innerhalb kürzester Zeit dahingerafft. Als das Lager am 9. Mai 1945 von den Alliierten befreit wird, lebten noch 48 Personen, als gedemütigtes und wehrloses medizinisches Hilfspersonal oder auch als Küchenhelfer waren sie mit knapper Not dem Tod entkommen.

Die Namen der Ermordeten Aus ihrer Heimat Hechingen wurden vor 80 Jahren deportiert und verloren das Leben:

Isidor Bernheim

Liesel Bernheim

Marianne Bernheim

Clothilde Bernheimer

Rosa Bernheimer

Josef Einstein

Blondine Eppstein

Edmund Eppstein

Edith Hofheimer

Martha Hofheimer

Otto Hofheimer

Jettchen Krauß

Adolf Levi

Emma Levi

Hermine Levi

Rudolf Levi

Carl Levi

Alice Levy

Ilse Betty Levy

Alfred Löwenthal

Mina Löwenthal

Rudolf Löwenthal

Auguste Marx

Dr. Moritz Meyer

Leon Schmalzbach

Mina Schmalzbach

Luise Schnurmann

Heinrich Weil

Moal Weinberger

Helene Weinberger