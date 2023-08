Die Vorfreude steigt unaufhaltsam, denn am Donnerstag, 31. August, ist es endlich soweit: Mit zahlreichen nationalen und internationalen Superstars und einer spektakulären Fashion Show feiert das Unternehmen Marc Cain am Hauptsitz in Bodelshausen seinen 50. Geburtstag.

Von Kopf bis Fuß in Marc Cain