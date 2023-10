Kaum ist das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum am Ausklingen, schmiedet der Förderverein Städtepartnerschaft Haigerloch-Noyal schon neue Pläne. Im nächsten Jahr ist nämlich geplant, eine Gruppe Jugendlicher aus Noyal in Haigerloch zu einem sportlichen Wochenende zu empfangen. Der Arbeitstitel lautet zwar „Jugendolympiade“, „aber alles easy, kein Leistungssport“, gibt Vorstandsmitglied Edelhard Becker Entwarnung. Derzeit sammelt der Verein Ideen und Mitstreiter für das Projekt. In der Jahreshauptversammlung am 23. Oktober sollen die ersten Konzepte erarbeitet werden. Wer Ideen hat oder etwas beitragen kann, sollte also unbedingt an der Versammlung teilnehmen.

50 Jahre Städtepartnerschaft Haigerloch – Noyal Impressionen von der Jubiläumsreise in die Bretagne Bilderstrecke öffnen

Doch zurück zum Jubiläumsjahr, „Jubiläumsjahre“ muss man sagen, denn die seit 50 Jahren bestehende Partnerschaft wurde in zwei Teilen gefeiert – 2022 in Noyal und 2023 in Haigerloch parallel zu den Tagen der Kunst und Kultur. Es waren jeweils herrliche Tage voller deutsch-französischer Begegnungen, es wurden neue Bande geknüpft, Freundschaftsbäume gepflanzt und viele bleibende Erinnerungen geschaffen. Kurzum: Die „Goldhochzeit“ hatte alles, was es für eine gelungene Feier braucht.

Edelhard Becker zog bereits im Gemeinderat ein sehr positives Resümee der Jubiläumsfeierlichkeiten, dankte allen Gastfamilien und Akteuren und lobte die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem neuen Bürgermeister Heiko Lebherz. Denn auch ein Bürgermeisterwechsel gehörte zum Partnerschaftsjubiläum: War es 2022 noch Heinrich Götz, der die Haigerlocher Delegation zu den Feierlichkeiten nach Noyal begleitete, empfing 2023 Heiko Lebherz als Stadtoberhaupt die Gäste aus Noyal.

Zum 50-Jährigen ist auch ein Jubiläumsbuch entstanden; wieder muss man sagen „Jubiläumsbücher“, denn es sind zwei, eines auf schwäbischer, eines auf bretonischer Seite bestückt und editiert, mit vielen ortstypischen Geschichten und Bildern und alles natürlich zweisprachig.

50 Jahre Städtepartnerschaft Haigerloch – Noyal So schön war das deutsch-französische Jubiläumsjahr 2023 Bilderstrecke öffnen

Eine Bonusgeschichte, die nicht in den Jubiläumsbüchern steht, ist die fantastische Geschichte von der französischen „Stadt Ys“ in der Bucht von Douarnenez. Einst sei Ys (heute Is geschrieben), so heißt es in der Geschichte, „die schönste Stadt gewesen, die es auf Erden gab, so schön, dass die Franzosen beim Bau ihrer Hauptstadt diese ,Paris‘ nannten, was soviel bedeutet wie ,ähnlich wie Is‘“. Einzig der gute und großzügige König habe die Schlüssel zu den Toren der Stadt besessen und sie Tag und Nacht um seinen Hals getragen. Aber der König war in Sorge um seine schöne Tochter Dahut.

Die Königstochter wies all ihre Verehrer ab, ja ließ ihnen sogar das Leben nehmen, bis eines Tages ein Prinz aus einem entfernten Landstrich in die Stadt kam, der Dahut mit seiner Anmut sofort verzauberte. Eines Abends fragte der Prinz die Königstochter nach dem Schlüssel zur den Toren dieser schönen Stadt. „Mein Vater ist im Besitz dieser Schüssel“, antwortete Dahut. Aber der Prinz hatte nichts Gutes im Sinn und überzeugte die junge Frau, dass doch sie „die Anmut, die Schönheit, die Klugheit und die Leidenschaft, das Herz dieser Stadt“ sei und im Besitz der Schlüssel sein müsste. So wachte der König am nächsten Morgen auf – und die Schlüssel um seinen Hals fehlten. Dann war ein großes Getöse zu hören, die Tore hatten sich geöffnet, das Meer ergoss sich in die Stadt. Der junge Prinz hatte die Königstochter getäuscht, die Tore geöffnet und war verschwunden. Der König rettete seine Tochter von den Festungsmauern auf sein Pferd und galoppierte davon. Doch das Meer kam immer näher. Da rief des Königs Freund Guénolé im zu: „Der Teufel ist‘s, den Sie auf Ihrer Kruppe tragen! Sie müssen sich seiner entledigen!“ Nein, seine Tochter in die Fluten werfen, das würde er nie tun! Da beschloss Guénolé, Dahut mit seinem Finger zu berühren und diesem Moment versank sie in den Wellen - und nichts als weißer Schaum blieb von ihr zurück.

Als der König auf seine Stadt zurückblicken wollte, war sie verschwunden. „Seit dieser Zeit sind immer wieder äußerst merkwürdige Dinge in dieser Gegend geschehen“, heißt es in der Geschichte. Und man erzählt sich, dass Dahut nicht ertrunken ist, denn in einer anderen Legende, „Die Ohren des König March“, tritt sie wieder in Erscheinung.

Förderverein hat Hauptversammlung Der Förderverein Städtepartnerschaft Noyal-Haigerloch e.V. hat seine Jahreshauptversammlung am Montag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bittelbronn. Auf der Tagesordnung stehen die Begrüßung, die Berichte der Vorsitzenden und der Kassiererin, Wahlen, eine Vorschau auf 2024/2025, Ehrungen und Verabschiedungen sowie Sonstiges. Anträge an die Tagesordnung nimmt Schriftführer Edelhard Becker per E-Mail entgegen. Der Vorstand wird nach der Sitzung „thematisch passendes“ Fingerfood, Snacks und Häppchen bereitstellen, um den Abend bei netten Gesprächen ausklingen zu lassen.