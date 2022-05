Am Dienstag verletzte sich eine Autofahrerin bei einem Unfall in Geislingen. Gegen 21 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem Ford auf der B 466 in Richtung Bad Überkingen. Sie bog nach links in die Wiesensteiger Straße ab und übersah dabei den entgegenkommenden Renault eines 36-Jährigen. Die Autos...