Erziehungswissenschaftlerin Saskia Schweiger hat eine Fortbildung zum Thema „Geschlechtliche Vielfalt“ gemacht und in ihrer Tätigkeit als Sozialpädagogin bereits ein Coming-Out begleitet. Die Schulsozialarbeiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Göppingen erklärt, wie Eltern reagieren so...