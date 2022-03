Die evangelischen Kirchengemeinden Wangen-Oberwälden und Faurndau werden am Donnerstag einen Hilfsgütertransport ins ungarisch-ukrainische Grenzgebiet entsenden. Das kündigten die Kirchengemeinden an. Zwei Transporter sind organisiert. „Ziel der Hilfsaktion ist die schnelle, unkomplizierte und bedarfsorientierte Unterstützung der Caritas in der ukrainischen Stadt Mukachevo.“

Initiiert wurde diese Aktion von Kateryna Stegmaier. Sie ist evangelisches Gemeindeglied und stammt ursprünglich aus der dortigen Region. Sie wird den Transport zusammen mit Pfarrer Andreas Honegger fahren. Die Initiatorin verfüge über die nötigen Sprachkenntnisse und habe bereits Kontakte geknüpft. Die Güter werden von der Caritas Transcarpathia in Empfang genommen und dann an die Bedürftigen kostenlos verteilt.

„Auf Nachfrage bei der Hilfsorganisation, was am dringendsten gebraucht wird, wurde explizit um Sachspenden gebeten, da vor Ort kaum noch Waren gekauft werden können“, erklärt Andreas Honegger. Durch den direkten Kontakt sei sichergestellt, dass nur geliefert wird, was vor Ort benötigt wird.

Die Firma Edeka Daiber hat sich bereit erklärt, den Transport mit Lebensmitteln im Wert von 10 000 Euro zu unterstützen. Auch die Bevölkerung kann etwas beisteuern. In vier Filialen können für je fünf Euro Lebensmittel-Tüten erworben werden, die direkt diesem oder weiteren Transporten zugeführt werden. Für den aktuellen Transport stellt das Mercedes Autohaus Müller in Donzdorf kostenlos einen Sprinter zur Verfügung. Ein zweites Fahrzeug wird von der katholischen Seelsorgeeinheit unterm Staufen bereitgestellt. Frank Weeger vom Autohaus Klützke in Göppingen werde für die beiden Transporter den Diesel für die Fahrt zur Verfügung stellen, berichtet Honegger. „Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“. Es sei schon absehbar, dass in den kommenden Wochen ein Lastwagen mit weiteren Hilfsgütern starten wird.

Hilfreich sind von den Privatpersonen auch Geldspenden. Hiervon werden benötigte Güter, zum Beispiel Medikamente, eingekauft oder der Kraftstoff für die Fahrzeuge bezahlt. Außerdem werden Schlafsäcke, Isomatten und Decken benötigt. Diese können noch bis Mittwochabend im Foyer des evangelischen Gemeindehauses in Wangen sowie in der Stiftskirche Faurndau beim Hauptportal abgelegt werden. Es werden keinerlei Kleiderspenden benötigt.

Info Die Kontonummer der evangelischen Kirchengemeinde Wangen-Oberwälden: DE52 6006 9685 0020 3180 06, Raiba Wangen, BIC: GENODES1RWA