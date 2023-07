Das Göppinger Landratsamt appelliert beim Thema Trockenheit an das Verantwortungsbewusstsein der Kreisbewohner. „Bitte beschränken Sie sich bei der Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern eigenverantwortlich auf das Allernotwendigste“, heißt es in einer Pressemitteilung des Umweltschutzamts. Nach dem Wassergesetz kann Wasser im Rahmen des sogenannten Gemeingebrauchs bei normalen Wasserständen mittels Schöpfgerät, etwa mit Eimern oder Gießkannen, erlaubnisfrei aus einem Fließgewässer entnommen werden. Dies gilt jedoch laut Umweltschutzamt nur, solange noch genügend Restwassermenge im Gewässer verbleibt. Die Verwendung von Pumpen sei hingegen in der Regel erlaubnispflichtig.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Überschreitung dieses sogenannten Gemeingebrauchs eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit entsprechenden Bußgeldern geahndet werden kann. Momentan sei es noch nicht notwendig, dass das Landratsamt die Wasserentnahme aus den Gewässern untersagt. Sollte jedoch durch die Trockenheit der Wasserstand noch weiter sinken, wird die Einschränkung der Wasserentnahme im Rahmen des Gemeingebrauchs nicht ausgeschlossen.