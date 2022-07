In Südeuropa brennen die Wälder, auch in Frankreich, in Sachsen und Brandenburg; sogar in London gab es jetzt größere Vegetationsbrände. Bereits fünf Mal brannten Hecken, Felder und Bäume in diesem Jahr im Kreis Göppingen – zuletzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als 7000 Quadratme...