Als Christine und Hans-Peter Fries am vergangenen Samstag ihr Mietauto in Miami am Flughafen abgaben, fragte der dortige Mitarbeiter, ob das Paar einen „nice trip“, also eine gute Reise hatte. „Da mussten wir echt lachen“, erzählt Hans-Peter Fries. Denn die Woche in Florida, die das Paar au...