in Süßen ist am Dienstag eine Autofahrerin mit einem Motorroller zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr, berichtet die Polizei. Die 61-Jährige war mit ihrem Smart in der Bahnhofstraße ortsauswärts unterwegs und nach links in die Heidenheimer Straße abgebogen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorroller. Dessen 68-jähriger Fahrer hatte Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer von seinem Gefährt geschleudert. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen, bestätigt die Polizei.