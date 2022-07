Wie schön es in Göppingen ohne Autos in der Stadt ist.“ Beim Landes-Musik-Festival am vergangenen Wochenende war dies ein oft gehörter Satz unter den Besuchern. Und auch den zurückliegenden Maientag haben viele Göppinger in guter Erinnerung, als die Hauptstraße für einen Samstag auto- und a...