Das 18. Göppinger Weinfest und der verkaufsoffene Sonntag bilden eine förderliche Symbiose. Denn der Veranstalter, der Stadtmarketingverein „Göppinger City“, hat sich zum Ziel gesetzt: „Wir bringen Leben in die Stadt“. Dies ist am zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr wahrlich ge...