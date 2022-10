Am Freitag wird mit einem Urteil in dem Prozess gegen den 36-jährigen Angeklagten gerechnet. Dem Mann wird vorgeworfen, im April 2022 eine Frau auf einem Feldweg in Reichenbach an der Fils überfallen und sie in einer in der Nähe gelegenen Hütte 24 Stunden lang vergewaltigt zu haben. © Foto: Christoph Schmidt/dpa