In Uhingen haben unbekannte Randalierer am verlängerten Wochenende zugeschlagen. Die Spur der Verwüstung, soweit sie der Stadtverwaltung bekannt ist, betrifft die Bushaltestellen gegenüber des Rathauses, beim Rewe-Supermarkt, beim Hotel Ochsen, bei der Volksbank und am Bahnhof, außerdem die Schautafeln am Rathaus-Parkplatz sowie Gasthaus Adler an der Ulmer Straße. Der Schaden wird vorläufig auf 15 000 bis 20 000 Euro geschätzt, zuzüglich der Kosten für die Entsorgung der Glassplitter und Reparatur, die zum Teil durch den Bauhof erfolgt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Bürger hätten berichtet, dass Bushaltestellen bereits am Sonntagnachmittag beschädigt wurden und in der Mainacht weitere Schäden folgten. Zertrümmerte Schaukästen, beschädigte Bushaltestellen und eingeschlagene elektronische Display-Anzeigen an manchen Haltestationen zeugten von einer Spur der Verwüstung.

Die Polizei weiß noch anderes. Bereits am Samstag nacht gegen 23.15 Uhr habe ein Autofahrer von zwei jungen Männern in der Schorndorfer Straße berichtet, die dort Scheiben zweier Schaukästen und die elektrische Anzeigetafel der Bushaltestelle eingeschlagen haben sollen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Die Unbekannten sollen laut dem Zeugen zwischen 19 und 20 Jahre alt sein. Ein Täter soll etwa 1,85 Meter groß sein und dunkelblonde Haare haben. Zur Tatzeit trug er wohl einen schwarzen Pullover und eine helle Hose. Der andere Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er soll zur Tatzeit ein helles Oberteil, eine Jeans und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Die Polizei gehe davon aus, dass auch ein 16-jähriger Jugendlicher, den die Polizei zwischenzeitlich ermittelt habe, für die Taten verantwortlich ist. Dennoch bitten die Beamten um weitere Hinweise.

Die Stadt erinnert auch daran, dass erst Mitte Februar Unbekannte die Glasscheibe einer Bushaltestelle und einen Fahrkartenautomaten samt Anzeigetafel für den Busverkehr beim Bahnhalt zerstörten.