Nach einem Einbruch in die Wohnung einer heute 31-Jährigen in Eislingen hat sich der 25-jährige Angeklagte zu der schlafenden Frau ins Bett gelegt. Angeklagt war der Mann, der an Schizophrenie erkrankt ist und über längere Zeit verschiedene Drogen nahm, wegen schwerem Wohnungseinbruchdiebstahls ...