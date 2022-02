In vielen Unternehmen läuft die Urlaubsplanung in diesen Wochen auf Hochtouren. Doch im dritten Pandemiejahr stellen sich neben dem sonst üblichen Kampf um die Brückentage und die Anwesenheiten im Büro grundsätzlichere Fragen: Sollte man in diesen unsicheren Zeiten überhaupt noch wegfahren? We...