Gewitter, Starkregen, Hagel, Sturmböen: Nach mehreren Warnungen zog am Montagnachmittag ein schweres Unwetter über den Kreis Göppingen und verursachte Schäden. Allein die Göppinger Feuerwehr rückte zu elf Einsätzen aus und pumpte Keller, Ladenflächen sowie eine Unterführung leer.

Unwetter in BW: Supermarkt-Ladenfläche in Faurndau unter Wasser

In Faurndau lag außerdem ein Baum auf der Straße, den die Feuerwehr beseitigen musste. Die Faurndauer Wehr war außerdem im Kaufland in der Stuttgarter Straße schwer beschäftigt: Dort waren die Ladenflächen des Supermarktes sowie des Schugeschäfts Deichmann vollgelaufen. Was wohl kein Grund für eine Schließung ist: „Die Leute haben weiter eingekauft und sind durch das Wasser gestiefelt“, erzählt der Kommandant der Göppinger Feuerwehr, Karlheinz Widmeyer. Man habe dort das etwa 5 cm hoch stehende Wasser abgepumpt. Bis etwa 22 Uhr waren die Einsatzkräfte dort im Einsatz.

In der Innenstadt gingen die Einsätze bis etwa 21 Uhr. Im Einkaufszentrum Agnes hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Dort war Wasser in die Elektronik eingedrungen. Die Unterführung unter der B10 in Richtung Holzheim war aufgrund des Starkregens vollgelaufen. Dort säuberten die Einsatzkräfte die Einläufe.

Heftiger Starkregen bei Unwetter im Kreis Göppingen

Während des Gewitters fielen 25,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – mehr als ein Viertel des monatlichen Solls im Mai. In den Kellern im Stadtgebiet stand das Wasser laut Widmeyer teilweise 30 bis 40 Zentimeter hoch.