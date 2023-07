Abbiege-Unfall mit Folgen: Am Donnerstag entstand bei einem Unfall bei Zell unter Aichelberg hoher Sachschaden. Mehrere Autos wurden beschädigt, ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 18 Uhr war laut Polizei ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes von Aichelberg in Richtung Bad Boll unterwegs. An der Einmündung bog er von der L1214 nach links auf die K1421 ab. Beim Abbiegen kam es zum Unfall mit einem entgegenkommenden BMW. Der 24-jährige BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß.

Fahrer wird leicht verletzt

Nach dem Aufprall kollidierte der BMW mit einem VW. Dessen 56-jähriger Fahrer wartete an der Einmündung. Durch umherfliegende Fahrzeugteile entstand an einem weiteren VW ein Schaden. Auch der stand wartend an der Kreuzung. Abschlepper bargen den Mercedes und den BMW von der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den BMW-Fahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Hoher Sachschaden an den Fahrzeugen

Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Mercedes und BMW auf jeweils 40.000 Euro, am VW Golf auf 5.000 Euro und am VW Golf Cabriolet auf 1.000 Euro. Gegen 20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.