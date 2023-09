Ein 45-Jähriger ist am Sonntag bei Uhingen von seinem E-Bike gestürzt. Gegen 11.15 Uhr fuhr der Radler auf einem Feldweg von Uhingen in Richtung Sparwiesen.

Zu stark abgebremst

Am Ortsbeginn in der Albstraße verringerte der 45-Jährige seine Geschwindigkeit, um an der Einmündung nach links zu fahren. Dabei bremste er wohl zu stark ab und kam alleinbeteiligt zu Fall.

Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Polizei nimmt Unfall auf

Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. An dem Pedelec ist minimaler Schaden entstanden.