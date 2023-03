Am Freitag (24.03.) gegen 14.30 Uhr wollte ein 83 Jahre alter Opel-Fahrer in Schwäbisch Gmünd aus einem Parkhaus ausfahren. An der Schranke bemerkte der Senior, dass er vergessen hatte zu bezahlen und fuhr deshalb mit seinem Auto rückwärts. Dabei fuhr er auf den Audi eines 70-Jährigen und krachte anschließend in das Bürohäuschen des Parkhauses. Der Audi-Fahrer stellte sein Fahrzeug ab, um nach dem 83-Jährigen zu schauen, als dieser wieder anfuhr und erneut gegen den Audi prallte. Nach dieser Kollision gab der Opel-Fahrer Senior nochmal Gas und stieß gegen zwei weitere geparkte Autos, bis schließlich ein Betonpfeiler die Unfallfahrt beendete.