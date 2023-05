Vier Menschen sind bei einem Unfall in Schorndorf schwer verletzt worden. Ausgangspunkt war eine Vorfahrtsmissachtung.

Am Freitag gegen 16.45 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem BMW die Waiblinger Straße aus Richtung Grafenbergweg geradeaus in die Mittlere Uferstraße überqueren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt einer 66-Jährigen, die mit ihrem Ford auf der Waiblinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der BMW der 19-Jährigen schleuderte nach dem Aufprall noch auf einen Porsche, der im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt warten musste, teilt die Polizei mit.

In dem Porsche saßen ein 61-Jähriger und eine 60-Jährige. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Schorndorf gerettet werden. Alle vier Fahrzeuginsassen der drei Fahrzeuge mussten mit jeweils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 70 000 Euro.