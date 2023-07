Bei einem Unfall wurde eine 55-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 7.30 Uhr war die Frau mit ihrem Renault in der Hölderlinstraße in Salach unterwegs. Aus der Fränkelstraße fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Opel, die Vorfahrt hatte. Das übersah wohl die 55-Jährige und die Autos stießen zusammen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Eislinger Polizei – Tel. (07161) 8510 – nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Renault auf 4000 Euro, am Opel auf 9000 Euro.