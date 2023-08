Bei einem Verkehrsunfall in Göppingen am Mittwoch, den 30.08.2023, ist ein Mensch schwer verletzt worden. Der Mann ist nach ersten Erkenntnissen mit seinem Skoda von der Straße abgekommen und damit gegen einen Baum gekracht. Was genau ist passiert?

Wie kam es zu dem schweren Unfall in Göppingen?

Am späten Mittwochabend gegen 22.35 Uhr war ein Mann mit seinem Auto auf der Eichertstrasse in Richtung Heiningen unterwegs. Wie die Polizei weiter berichtet, kam er während der Fahrt nach rechts von der Straße ab und in den Grünstreifen. Das Auto überschlug sich und schleuderte gegen einen Baum. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Auto kracht gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.