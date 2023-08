Am Montag (31.8.) missachtete eine Seat-Fahrerin in Eislingen die Vorfahrt eines BMW-Fahrers. Gegen 10.45 Uhr war die 41-jährige Frau mit ihrem Seat in der Friedhofstraße unterwegs. In der Zeppelinstraße fuhr ein 33-Jähriger mit einem BMW.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden

Der Autofahrer kam von rechts und hatte Vorfahrt, was die Seat-Fahrerin übersah, schreibt die Polizei. Dadurch stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Seat auf 10.000 Euro, am BMW auf 8.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge.