Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag in Eislingen einen Passanten angefahren. Kurz vor 10 Uhr fuhr der 65-Jährige in der Hauptstraße in einer Grundstückszufahrt langsam rückwärts. Dabei übersah er einen 38-jährigen Mann.

Langsam rückwärts gefahren

Den berührte der Renault leicht mit der Stoßstange. Der 38-Jährige war wohl dadurch so erzürnt, dass er mit seiner Kaffeetasse die Heckscheibe am Renault einschlug, schreibt die Polizei. Nachdem die Polizei zu dem Unfall gerufen wurde, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Renault betrunken war. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch der 38-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.