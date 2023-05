Am Mittwoch (24. Mai) kurz nach 17 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem roten VW Golf in Ebersbach in der Stuttgarter Straße in Richtung Ortsausgang. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte zunächst seitlich einen am Straßenrand geparkten Skoda Citigo. Anschließend fuhr sie dem davor geparkten Ford Fiesta frontal in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta gegen den davor geparkten VW Golf geschoben. Diesen schob es wiederum auf den davor befindlichen Ford Transit.

Sachschaden von 16.000 Euro

Die Polizei Uhingen nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Gesamtschaden an den vier geparkten Autos auf rund 13.000 Euro sowie den Schaden am VW Golf der 68-Jährigen auf 3000 Euro.

Sowohl der VW Golf, als auch der Skoda Citigo waren nicht mehr fahrbereit. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Seniorin gibt an, ihr wäre ein Auto entgegengekommen

Laut Angaben der Unfallverursacherin kam ihr wohl ein Fahrzeug auf ihrer Spur entgegen, schreibt die Polizei. Deshalb hätte sie nach rechts ausweichen müssen, wobei es zu dem Unfall kam. Jedoch liegen auch Hinweise für ein medizinisches Problem vor, welches zu einem Fahrfehler und dadurch zu dem Unfall geführt haben könnte.

Zeugen des Unfalls können sich unter Telefon 07161 93810 bei der Polizei Uhingen melden.