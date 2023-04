Eine Leichtverletzte forderte ein Unfall am Freitagabend in Donzdorf. Gegen 18 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Süßen unterwegs. Beim Abbiegen in die Schloßstraße übersah sie einen auf der Hauptstraße in Richtung Lauterstein fahrenden VW. Es kam zum Front...